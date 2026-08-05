Weil die Auftragslage bei Elektroautozulieferteilen weniger rosig aussieht als ursprünglich erwartet, hatte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld Ende Juli die Mittelfristplanungen für 2028 zusammengestrichen und damit die Anleger schockiert. So wird in dem Bereich, den Schaeffler zuletzt mit dem Zukauf des Antriebsspezialisten Vitesco deutlich ausgebaut hat, bis 2028 wohl auch nicht die operative Gewinnschwelle erreicht wie zunächst geplant. Im November 2024 hatte Schaeffler bereits den Abbau von 4.700 Stellen in Europa bekanntgegeben - mit den neuen Massnahmen wird dieses Programm aufgestockt./men/jha/