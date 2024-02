Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will seinen Aktionären eine unveränderte Dividende für das vergangene Jahr zahlen. Vorgeschlagen werden sollen erneut 0,45 Euro je Vorzugsaktie, kündigte das Unternehmen am Freitag auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung in Herzogenaurach an.

02.02.2024 17:27