Das im SDax notierte Papier lag am Vormittag in einem schwachen Gesamtmarkt zuletzt mit mehr als zwei Prozent im Minus bei 5,645 Euro. Damit hat es im bisherigen Jahresverlauf rund elf Prozent verloren. Die angehobenen Ziele im Gesamtkonzern lägen auf Linie dessen, was Analysten en gros ohnehin erwartet hätten, schrieb Fachmann Himanshu Agarwal von der US-Investmentbank Jefferies in einer Einschätzung. Stifel-Experte Alexander Wahl sprach von deutlich verfehlten Erwartungen in der Industriesparte.