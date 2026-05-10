Vorgesehen sind unter anderem zwei neue Dreifachturnhallen, ein nationales Leistungszentrum für Tischtennis und eine unterirdische Sprintbahn für die Leichtathletik. Zudem soll die Zahl der Übernachtungszimmer für Sportlerinnen und Sportler auf 64 verdoppelt werden. Das Projekt gilt als «Halle für alle» und soll neben dem Spitzensport vor allem dem Breiten-, Jugend- und Schulsport zugutekommen.