Anders hat über 25 Jahre Erfahrung bei führenden Finanzdienstleistungs- und Technologieunternehmen und leitete grosse und komplexe Organisationen, wie die Schaffhauser Kantonalbank am Dienstag schrieb. Er war unter anderem bei der Zürcher Kantonalbank und bei Viseca Card Services tätig. In den letzten vier Jahren hat er den Angaben zufolge im Ausland ein Immobilienunternehmen aufgebaut und Projekte entwickelt.