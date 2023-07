Vor diesem Hintergrund will die Kantonalbank weiter in "innovative Lösungen und neue Produkte" investieren, was auch die Kostenentwicklung treibe. Die Phase der Zinsanstiege in den USA und in Europa sieht die SHKB langsam vor einem Ende. Insgesamt rechnet sie für das Gesamtjahr 2023 mit einem Resultat über Vorjahr.