Mehr Kundengelder

Die Bilanz der SHKB wuchs gemessen an deren Summe um 3,3 Prozent auf 11,0 Milliarden Franken. Dabei nahm der Bestand an Kundengeldern um 2,2 Prozent auf 6,35 Milliarden zu. Ein bedeutender Teil der Neugelder sei in Vorsorge- und Sparpläne sowie Vermögensverwaltungslösungen investiert worden, hiess es. Die Kundenausleihungen verblieben mit 8,62 Milliarden auf Vorjahresniveau.