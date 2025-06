Brüngger erhielt in 24 der 26 Schaffhauser Gemeinden eine Mehrheit der Stimmen. In der Stadt Schaffhausen, in der rund die Hälfte der Stimmberechtigten des Kantons lebt, lag Stocker vorne. In der zweitgrössten Gemeinde, Neuhausen am Rheinfall, erreichte Stocker eine hauchdünne Mehrheit.