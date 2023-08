Standorte und Jobs sollen erhalten bleiben

Einschneidende organisatorische Veränderungen bei Schaffner seien nicht geplant. So sollen das Kompetenzzentrum und der Entwicklungsstandort in Luterbach, wie auch die Produktionsstätten in Thailand und China unverändert erhalten bleiben, wie Firmenchef Marc Aeschlimann sagte.