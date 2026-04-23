Der iranische Oppositionspolitiker und Schah-Sohn Reza Pahlavi hat Deutschland und die europäischen Regierungen zu mehr Engagement für einen grundsätzlichen Wandel im Iran aufgerufen. Zugleich warnte er davor, eine Beschwichtigungspolitik («appeasement») gegenüber dem Herrschaftssystem im Iran fortzuführen. «Meiner Ansicht nach hat Europa eine wichtige, sehr wichtige Rolle. Ich denke aber, Europa untergräbt selbst, was es tun könnte», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.