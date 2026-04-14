In der Nacht auf Dienstag einigten sich Vertreter der Mitgliedsstaaten und des EU-Parlaments, die zollfreie Einfuhrmenge für Stahl künftig auf 18,3 Millionen Tonnen pro Jahr zu beschränken, wie die Gesetzgeber der EU - der Rat und das Parlament - in entsprechenden Mitteilungen schrieben. Das sind etwa 47 Prozent weniger als bisher. Weitere Importe sollen dann mit einem Strafzoll von 50 Prozent belegt werden, doppelt so viel wie bisher.