Die maritime Wirtschaft erwartet am Freitag einen wegweisenden Beschluss über schärfere Regeln zum Klimaschutz in der weltweiten Seeschifffahrt. Seit Montag berät in London der Umweltausschuss der Internationalen Schifffahrtsorganisation IMO über eine Revision der ursprünglich 2018 beschlossenen Klimastrategie. Zum Auftakt der Beratungen hatte UN-Generalsekretär António Guterres einen eindringlichen Appell an die Delegierten gerichtet: "Ich fordere Sie auf, London mit einer Treibhausgasstrategie zu verlassen, die den Sektor dazu verpflichtet, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen", sagte er in einer Videobotschaft.

07.07.2023 06:36