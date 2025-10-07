Neue Regeln bieten mehr Flexibilität

Den grundsätzlichen Mechanismus gibt es schon lange. Bisher konnte die Visumpflicht etwa für Länder wieder eingeführt werden, wenn die Zahl der Asylanträge von dort deutlich ansteigt. Die neuen Regeln machen diese «Notbremse» flexibler. Denkbar ist auch, dass die EU diese Verschärfungen bei der Visa-Politik verstärkt als Druckmittel einsetzen könnte, falls Länder etwa in Migrationsfragen nicht kooperieren.