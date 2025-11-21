Immer mehr Fachkräfte in den sogenannten MINT-Berufen setzen Künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz ohne die Genehmigung des Arbeitgebers ein. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. In Deutschland nutzen drei von vier MINT-Fachkräften (77 Prozent) bei der Arbeit KI-Tools wie ChatGPT, Google Gemini oder Perplexity, ohne dass die KI-Anwendungen durch die IT-Abteilung oder Geschäftsführung freigegeben worden sind. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter MINT-Fachkräften durch das Meinungsforschungsinstitut YouGov, das von der britischen Personalbereitung Sthree in Auftrag gegeben wurde.