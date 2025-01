Der Handelsverband Deutschland (HDE) hatte zum Jahresende eine deutlich pessimistischere Prognose abgegeben. Die Branche erwartete zuletzt für 2024 nur noch ein nominales Plus von 1,3 Prozent auf 657 Milliarden Euro, was preisbereinigt ein Nullwachstum bedeute. Hauptgeschäftsführer Stefan Genth sieht daher die Schätzung des Bundesamtes kritisch: Sie basiere für den Dezember nicht auf den Umsatzmeldungen der Unternehmen. Zudem beruhten die deutlichen Steigerungen im Onlinehandel mindestens zum Teil auf Umstrukturierungen bei einem sehr grossen Versender. Eigene Zahlen will der Verband Ende Januar vorlegen./ceb/DP/mis