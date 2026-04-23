Der Analyse zufolge sind in Deutschland wegen Temu und Shein bereits mehr als 40.000 Arbeitsplätze verloren gegangen, die meisten im Einzelhandel. «Wenn es Temu und Shein nicht gäbe, dann würde ein Grossteil der Käufe im deutschen Einzelhandel getätigt. Dafür wären mehr Beschäftigte nötig», so Trenz. Hinzu kämen weitere Jobs in Vorleistungsbranchen. Er erwartet, dass die Umsätze von Temu und Shein weiter steigen und dadurch mittelfristig noch mehr Jobs wegfallen.