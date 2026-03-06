«Die Umstellung der US-Streitkräfte auf kostengünstigere Munition und der starke Rückgang iranischer Drohnen- und Raketenstarts werden die Kosten senken», heisst es in der Analyse der Denkfabrik CSIS vom Donnerstag. «Die zukünftigen Kosten werden jedoch massgeblich von der Intensität der Operationen und der Wirksamkeit iranischer Vergeltungsmassnahmen abhängen.» Das Institut verwies ferner darauf, dass sowohl Trump als auch Verteidigungsminister Pete Hegseth am Donnerstag, dem sechsten Tag der Angriffe, angedeutet hätten, dass der Konflikt noch «Wochen» andauern könnte./aae/DP/nas