Bei Merck steht die Staffelübergabe schon seit längerem fest: Dort soll der amtierende Leiter der Elektroniksparte, Kai Beckmann, Garijo den bisherigen Ankündigungen zufolge zum 1. Mai an der Konzernspitze ablösen. Den Wechsel hatte der Darmstädter Dax-Konzern im vergangenen September verkündet. Garijo hatte den Chefposten dort im Mai 2021 übernommen.