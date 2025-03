Der langjährige Sartorius-Chef Joachim Kreuzburg sieht den niedersächsischen Dax -Konzern kurz vor seinem Abschied in einem guten Zustand. In einem ohnehin attraktiven Markt sei das Unternehmen sehr gut aufgestellt und strebe weiteres Wachstum an, sagte der 59-Jährige bei seiner letzten Hauptversammlung für den Göttinger Pharma- und Laborausrüster. Seine positive Prognose lasse sich an einer trotz Gewinnrückgangs stabilen Dividende ablesen.