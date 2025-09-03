Balodis ist seit März 2025 an der Spitze des Radolfzeller Wäschefabrikanten. Aktuell seien 80 Prozent der Kundschaft «zwischen 40 und 60 Jahre alt», sagte sie. Um stärker wahrgenommen zu werden, kündigte Balodis eine Marketing-Offensive an. «Schiesser hat Nachholbedarf bei seiner Sichtbarkeit nach aussen.»
Das Unternehmen gehört seit 2012 dem israelischen Textilkonzern Delta Galil. Im Geschäftsjahr 2024 sei Schiesser gewachsen und habe «über 200 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet», sagte Balodis dem Bericht zufolge weiter. Das sei ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2025 habe sich diese Entwicklung fortgesetzt./ols/DP/jha
(AWP)