Der Wäschehersteller Schiesser will bis 2027 in Europa 25 neue Filialen eröffnen. Das kündigte Schiesser-Chefin Sonja Balodis im «Südkurier» (Donnerstag) an. Schiesser sei bei allen seinen Vertriebskanälen sehr ausgewogen aufgestellt. «Rund die Hälfte unserer Produkte vertreiben wir über unsere 110 eigenen Stores oder über unsere Website direkt an die Kunden. Der Rest wird über den stationären Einzelhandel abgesetzt.»