Wegen der Angriffe wird befürchtet, dass die wichtige Meerenge Bab al-Mandab wie die Strasse von Hormus faktisch geschlossen werden könnte - mit noch schwereren Folgen für den Welthandel und Energiepreise. Der Verkehr durch den Bab al-Mandab läuft aber vorerst weiter. China soll Kontakt mit den Huthi aufgenommen haben, um Angriffe auf seine Schiffe zu vermeiden und die sichere Durchfahrt zu ermöglichen./jot/DP/zb