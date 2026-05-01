Nachhaltige Antriebstechnologien

Die Tavolago AG erzielte einen Betriebsertrag von 34,8 Millionen Franken. Das EBITDA lag mit 1,4 Millionen Franken laut Mitteilung leicht über dem Vorjahr. Der ausgewiesene Jahresgewinn von 1,1 Millionen Franken ist gegenüber dem Vorjahr (4,4 Millionen Franken) tiefer, der Vorjahreswert war jedoch durch einen einmaligen Sondereffekt aus der Auflösung einer Pandemie-Rückstellung geprägt, wie das Unternehmen mitteilte.