Margenziel im Q1 erreicht

Nach dem ersten Quartal ist Schindler bei der Marge auf Kurs, beim Wachstum höchstens knapp. Das Wachstum in Lokalwährungen kam bei 1,7 Prozent zu liegen, wobei der ausgewiesene Umsatz wegen der Frankenstärke sogar um 5,1 Prozent auf 2,59 Milliarden Franken zurückging. Die EBIT-Marge kam bei genau 13,0 Prozent zu liegen, nachdem im Vorjahreszeitraum lediglich ein Wert von 12,0 Prozent resultiert hatte.