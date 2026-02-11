Neuanlagengeschäft auf Talfahrt

Zudem erlitt das Neuanlagengeschäft einen weiteren Umsatzrückgang, der indes durch das Wachstum im Modernisierungs- und im Servicegeschäft mehr als ausgeglichen wurde. Zu diesem Wachstum hätten alle Regionen beigetragen, ausser China, das immer noch der wichtigste Markt der Welt für Neuinstallationen von Liften und Rolltreppen ist.