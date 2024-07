Schindler müsse sich in diesem Umfeld auf Verbesserungen in der Lieferkette und der Effizienz konzentrieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Trotz der Herausforderungen in China sieht Finanzchefin de Geyseleer das Erreichen der mittelfristigen Ziele nicht gefährdet. Auch an der Jahresprognose hält das Unternehmen fest.