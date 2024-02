Boa constrictor-Effekt

Mittlerweile seien 70 Prozent der Altlasten verdaut, sagte Schindler-Chef Silvio Napoli an der Bilanzkonferenz am Hauptsitz in Ebikon LU. Der Konzern hatte sich in der Vergangenheit einen Berg an Aufträgen einverleibt, die schlechte Margen haben. «Wir leiden an einem Boa constrictor-Effekt», wiederholte Napoli frühere Aussagen. Bevor man neue Nahrung aufnehmen könne, müsse man die alte Nahrung verdaut haben.