Zudem verzeichnete auch die Anfang Jahr im europäischen Markt eingeführte neue standardisierte Aufzugsplattform erste Erfolge. Diese habe bereits rund 40 Prozent der Neugeschäfte in der Region EMEA ausgemacht, so die Mitteilung. Das modulare Angebot soll in den nächsten 18 Monaten weltweit lanciert werden.