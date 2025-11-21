Der Verwaltungsrat habe die Änderung in der Konzernleitung per (gestrigem) 20. November beschlossen, teilte Schindler am Freitag mit. Die Nachfolge für die Position werde «zur gegebenen Zeit» bekanntgegeben.
ra/cg
(AWP)
Beim Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler ist Hugo Martinho mit sofortiger Wirkung aus der Geschäftsleitung ausgeschieden. Der Verantwortliche für Human Resources wird sich neuen beruflichen Herausforderungen ausserhalb des Konzerns widmen.
Der Verwaltungsrat habe die Änderung in der Konzernleitung per (gestrigem) 20. November beschlossen, teilte Schindler am Freitag mit. Die Nachfolge für die Position werde «zur gegebenen Zeit» bekanntgegeben.
ra/cg
(AWP)