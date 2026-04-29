Der familiengeführte finnische Aufzughersteller Kone will den bisherigen Konkurrenten TK Elevator von einem Konsortium um die Finanzinvestoren Cinven und Advent übernehmen. Die Transaktion bewertet die ehemalige Aufzugsparte von Thyssenkrupp mit 29,4 Milliarden Euro inklusive Schulden, wie die Parteien am Mittwoch mitteilten. Die Übernahme solle in bar und neuen Kone-Aktien erfolgen, hiess es.