Im Gegensatz dazu harzt das Geschäft mit Neuinstallation im «Reich der Mitte» nach wie vor. Schindler geht weiterhin von einem schrumpfenden Markt aus. Als nur leicht rückläufig wird die Auftragslage in diesem Segment in der Region Amerikas gesehen, während in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika eine stabile Entwicklung erwartet wird.