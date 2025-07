Finanzchefin Carla de Geyseleer geht mit Blick auf die US-Zölle unverändert von einer EBIT-Belastung in Höhe von 20 Millionen Franken in den Schindler-Büchern aus, was Analysten als «überschaubar» einstufen. Da in der zweiten Jahreshälfte auch mehr Geld ins Effizienzprogramm fliesst, hält das Management sowohl am Margenziel für 2025 als auch an den mittelfristig angestrebten 13 Prozent fest.