An der Börse reagierten die Anlegerinnen und Anleger gefasst: Nach leichten Minusbewegungen am Vormittag verharren die Partizipationsscheine von Schindler an der Schweizer Börse am frühen Nachmittag unverändert auf 224,00 Franken. Der am SPI gemessene Gesamtmarkt verliert um 0,28 Prozent.