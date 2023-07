Im Rahmen einer Sektorstudie reduzierte Goldman Sachs das Rating für die Schindler-Papiere auf "Hold" von "Buy" und reduzierte gleichzeitig das Kursziel um rund 5 Prozent auf 224 Franken. Die anhaltende Schwäche der Bauwirtschaft vor allem in China dürfte das Unternehmen mit Blick nach vorne bremsen, heisst es in der Studie. So erziele Schindler immerhin 16 Prozent seiner Umsätze im Reich der Mitte.