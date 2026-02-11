Bis um 9.12 Uhr stürzen Schindler PS um 8,3 Prozent auf 286,60 Franken ab, während der Gesamtmarkt SLI leicht um 0,4 Prozent im Minus ist. Damit haben sich die Titel wieder weiter von ihrem Allzeithoch von 315,80 Franken von Mitte September entfernt, das sie vergangene Woche beinahe erreicht hatten.