Schindler-Chef Silvio Napoli sieht sein Unternehmen aber noch nicht am Ziel, wie er am Freitag an einer Telefonkonferenz sagte. "Wir sind absolut noch nicht in der Position, zufrieden zu sein", hob er hervor. Daher werde auch in den kommenden Quartalen die Effizienz eine der Top-Prioritäten des Unternehmens sein. Dies sei umso notwendiger, da Schindler von Seiten der Lohninflation, der sich verschlechternden makroökonomischen Lage und unvorteilhaften Wechselkursen ein zunehmend starker Wind entgegen wehe.