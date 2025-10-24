Regional dürfte China schwach bleiben, während sich der US-Markt robuster zeigen soll. Schindler rechnet dort neu mit einer stabilen Nachfrage nach Neuinstallationen. Der jüngste Produktstart im mittleren Preissegment lief laut Compagna erfolgreich an und habe die Marktanteile leicht erhöht. In Europa deute sich eine Stabilisierung an, vor allem in Deutschland, während Indien und Südostasien weiter wüchsen.