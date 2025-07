Ein Verwaltungsrat des Lift- und Rolltreppenherstellers Schindler hat eine hohe Anzahl an Namenaktien veräussert. Ein nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied verkaufte am 22. Juli rund 44'300 Aktien im Wert von knapp 8,9 Millionen Franken, wie aus einer Meldung an die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation vom Mittwoch hervorgeht.