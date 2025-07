Ein nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied verkaufte am 22. Juli rund 44'300 Aktien im Wert von knapp 8,9 Millionen Franken, wie aus einer Meldung an die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation vom Mittwoch hervorgeht. Dabei handelte es sich um eine «Transaktion innerhalb des Aktionärsbindungsvertrag», wie es weiter heisst.