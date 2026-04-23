Beim Umsatz ist das Bild ähnlich. Der Bereich Modernisierungen legte um 15,3 Prozent zu; der Gesamtumsatz in Lokalwährungen hingegen nur um 1,7 Prozent.
Die Modernisierungsbestellungen kamen aus allen grossen Regionen, wie es weiter hiess. Auch in China wurde laut den Angaben ein zweistelliges Wachstum verzeichnet.
Gleichwohl bleibt das «Reich der Mitte» ein Sorgenkind von Schindler. Denn im Neuinstallationsgeschäft ging es erneut deutlich bergab. Die Aufträge sanken in diesem Geschäft um mehr als 10 Prozent. Und an der schlechten Marktlage werde sich im laufenden Jahr auch nichts ändern.
rw/jb
(AWP)