Schindler lebt derzeit davon, dass alte Lift- und Rolltreppen-Anlagen auf den neusten Stand der Technik gebracht werden. Diese Modernisierungsaufträge nahmen im ersten Quartal in Lokalwährungen um 15 Prozent zu, wie einer Präsentation zu den Q1-Zahlen zu entnehmen ist. Zum Vergleich: Insgesamt erhöhten sich die Bestellungen des Konzerns nur um 2,8 Prozent.