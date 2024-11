Der Iran strebt laut seiner offiziellen Doktrin nicht nach Nuklearwaffen. Dennoch stellt das Land Uran her, dass annähernd waffentauglich ist. Grossi führte dazu in der vergangenen Woche Gespräche mit Präsident Massud Peseschkian und anderen Spitzenpolitikern in Teheran. Laut Grossi sagte der Iran zu, seinen Vorrat an hochangereichertem Uran nicht zu erhöhen. Westliche Staaten wollen den Iran in dieser Woche dennoch in einer IAEA-Resolution wegen mangelnder Kooperation mit IAEA-Inspektoren verurteilen./al/DP/he