Gegen den Trend legten die Aktien des Sportmodeherstellers Lululemon Athletica um fast zehn Prozent kräftig zu. Das Unternehmen hatte seine Jahresprognose angehoben und den Abschied von Vorstandschef Calvin McDonald bekanntgegeben. Ein Medienbericht über eine mögliche Gesetzeslockerung in den USA beflügelte die Aktien der Cannabis-Anbieter. Die Papiere des New Yorker Unternehmens Tilray Brands legten um über 40 Prozent zu. Die US-notierten Aktien der kanadischen Rivalen Canopy Growth und SNDL schossen um rund 43 und 25 Prozent nach oben. Die US-Zeitung «Washington Post» berichtete, US-Präsident Donald Trump wolle Marihuana von der Liste der gefährlichsten Drogen der Kategorie I in die Kategorie III herabstufen lassen. Aus dem Weissen Haus hiess es jedoch, es seien noch keine endgültigen Entscheidungen über die Neueinstufung getroffen worden. (Bericht von Sinéad Carew, Johann M Cherian, Pranav Kashyap und Sanne Schimanski. Geschrieben von Hans Busemann Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)