KMU PMI sackt ab

Markant verschlechtert hat sich auch die Stimmung bei den kleinen und mittleren Unternehmen. So sackte der von Raiffeisen publizierte KMU PMI im Oktober auf 45,2 Punkte von zuvor 51,1 Zähler ab. Die anhaltende Industrierezession in der Eurozone belaste das Neugeschäft massiv. Neben einem starken Rückgang des Produktionsvolumens nahm auch das Auftragspolster deutlich ab - was zeige, wie wenig neue Aufträge derzeit bei den Unternehmen eingingen.