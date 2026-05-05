Auf das Geschäft mit Edelsteinen hat die Nahostkrise zumindest indirekt einen Einfluss. Einige Schlüsselregionen für den Abbau oder den Transit der teuren Steine seien davon betroffen, sagte die selbständige Edelsteinexpertin Rébecca Michelot zu AWP. Das führe zu Störungen in den Lieferketten und zu Volatilität bei den Preisen oder der Verfügbarkeit bestimmter Steine. Und bei einigen Kunden sei angesichts der weltweiten Krisen Zurückhaltung zu spüren.