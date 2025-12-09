Litauen hat aufgrund des massiven Einfliegens von Schmuggelballons aus Belarus den landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. Die Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes begründete den Schritt mit Risiken für die nationale Sicherheit und die zivile Luftfahrt. Die Sonderregelung ermöglicht es den Behörden, mit mehr Ressourcen leichter und schneller auf die Luftraumverletzungen und Störungen des Flugverkehrs durch Ballons reagieren zu können. Auch das Militär erhält mehr Rechte.