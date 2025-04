In Europa sackte der Umsatz vor allem wegen einer schwachen Entwicklung in Deutschland um sieben Prozent ab. In Asien, dem grössten Markt des Konzerns, fiel der Erlös wegen politischer Auflagen in China um sechs Prozent. In China sind seit einigen Monaten zollfreie Einkäufe an Flughäfen eingeschränkt. Dies ist Teil einer Massnahme gegen Korruption in dem Land. Zudem belasten Zölle für europäischen Weinbrand. Zuwächse gab es dagegen in Amerika.