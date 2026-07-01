Auch wenn der Preis der Transaktion «Fragen aufwirft», füge sie sich in die Gesamtstrategie von Schneider ein, so Bernstein-Analyst Alasdair Leslie. Die Aktien von Schneider gaben in Paris um bis zu 2,9 Prozent nach. Dennoch verzeichnet das Papier im Jahresverlauf ein Plus von rund einem Viertel, da Investoren auf Unternehmen setzen, die die Infrastruktur für den KI-Boom produzieren können. Schneider liefert zunehmend Energie- und Kühllösungen für Rechenzentren, die wiederum die für den Ausbau der KI erforderliche Rechenleistung und Datenspeicherung bereitstellen./nas/stk