MALMAISON (awp international) - Der französische Technologiekonzern Schneider Electric und der US-Industriesoftware-Hersteller Bentley Systems haben ihre Gespräche über eine mögliche Teilfusion beendet. Dies sei in beiderseitigem Einvernehmen geschehen, teilte Schneider Electric am Mittwoch in Rueil-Malmaison mit.