MALMAISON (awp international) - Der Technologiekonzern Schneider Electric hat Gespräche mit dem US-Industriesoftware-Hersteller Bentley Systems bestätigt. Dabei gehe es um eine mögliche strategische Transaktion, teilte das Unternehmen am Freitag in Rueil-Malmaison mit. Die Gespräche seien weiterhin in einem frühen Stadium, es gebe keine Gewähr, dass es zu einer Vereinbarung kommen werde.