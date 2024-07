MALMAISON (awp international) - Der französische Technologiekonzern Schneider Electric blickt nach der ersten Jahreshälfte zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll 2024 statt um 8 bis 12 Prozent nun zwischen 9 und 13 Prozent wachsen im Vergleich zum Vorjahr, wie das in einigen Bereichen mit Siemens konkurrierende Unternehmen am Mittwoch in Rueil-Malmaison mitteilte. Analysten hatten die Erhöhung der Prognose bereits erwartet. In den ersten sechs Monaten des Jahres konnte Schneider Electric positiv überraschen.