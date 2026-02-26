MALMAISON (awp international) - Der Technologiekonzern Schneider Electric erwartet im neuen Geschäftsjahr dank der hohen Nachfrage nach Rechenzentren mehr Umsatz und Gewinn. Der Umsatz soll um sieben bis zehn Prozent wachsen, teilte das französische Unternehmen am Donnerstag in Rueil-Malmaison mit. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll zwischen zehn und 15 Prozent zulegen.